قیمت امروز TALO AIRDROP

قیمت لحظه‌ ای TALO AIRDROP (TALO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TALO به USD برابر با $ 0 برای هر TALO می‌ باشد.

توکن TALO AIRDROP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20.055 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99,90B TALO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TALO در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,252473 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TALO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان %0,00 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TALO AIRDROP (TALO)

ارزش بازار $ 20,06K$ 20,06K $ 20,06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20,08K$ 20,08K $ 20,08K سرمایه در گردش 99,90B 99,90B 99,90B عرضه کل 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی TALO AIRDROP برابر است با $ 20,06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TALO برابر است با 99,90B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20,08K است.