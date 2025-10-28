Syrup USDCSYRUPUSDC چیست

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Syrup USDC (SYRUPUSDC) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Syrup USDC (USD)

ارزش Syrup USDC (SYRUPUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Syrup USDC (SYRUPUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Syrup USDC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Syrup USDC را بررسی کنید!

SYRUPUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس Syrup USDC (SYRUPUSDC)

درک، توکنومیکس Syrup USDC (SYRUPUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYRUPUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Syrup USDC (SYRUPUSDC) امروز Syrup USDC (SYRUPUSDC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SYRUPUSDC به واحد USD برابر است با 1.13 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SYRUPUSDC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.13 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SYRUPUSDC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Syrup USDC چقدر است؟ ارزش بازار SYRUPUSDC برابر است با $ 1.32B USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SYRUPUSDC چقدر است؟ عرضه در گردش SYRUPUSDC برابر است با 1.17B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYRUPUSDC چقدر بوده است؟ SYRUPUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.14 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SYRUPUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SYRUPUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.055 USD رسید. حجم معاملات SYRUPUSDC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYRUPUSDC برابر است با -- USD . آیا SYRUPUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SYRUPUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYRUPUSDC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Syrup USDC (SYRUPUSDC)