قیمت لحظه‌ ای Syrup USDC امروز برابر است با 1.13 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SYRUPUSDC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SYRUPUSDC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SYRUPUSDC

اطلاعات قیمت SYRUPUSDC

وب‌سایت رسمی SYRUPUSDC

توکنومیکس SYRUPUSDC

پیش‌بینی قیمت SYRUPUSDC

لوگو Syrup USDC

قیمت Syrup USDC (SYRUPUSDC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SYRUPUSDC به USD:

$1.13
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Syrup USDC (SYRUPUSDC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Syrup USDC (SYRUPUSDC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.13
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.13
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.13
$ 1.13
$ 1.14
$ 1.055
-0.01%

+0.04%

+0.14%

+0.14%

قیمت لحظه‌ ای Syrup USDC (SYRUPUSDC) برابر است با $1.13. در 24 ساعت گذشته، SYRUPUSDC در بازه قیمتی حداقل $ 1.13 تا حداکثر $ 1.13 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SYRUPUSDC برابر با $ 1.14 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.055 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SYRUPUSDC در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.04% و در 7 روز گذشته +0.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Syrup USDC (SYRUPUSDC)

$ 1.32B
--
$ 1.32B
1.17B
1,166,166,545.065973
ارزش بازار فعلی Syrup USDC برابر است با $ 1.32B، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYRUPUSDC برابر است با 1.17B، و عرضه کل آن 1166166545.065973 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.32B است.

تاریخچه قیمت Syrup USDC (SYRUPUSDC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Syrup USDC به USD به میزان $ +0.00044662 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Syrup USDC به USD به میزان $ +0.0065129810 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Syrup USDC به USD به میزان $ +0.0123059260 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Syrup USDC به USD به میزان $ +0.0156671712008737 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00044662+0.04%
30 روز$ +0.0065129810+0.58%
60 روز$ +0.0123059260+1.09%
90 روز$ +0.0156671712008737+1.41%

Syrup USDCSYRUPUSDC چیست

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Syrup USDC (SYRUPUSDC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Syrup USDC (USD)

ارزش Syrup USDC (SYRUPUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Syrup USDC (SYRUPUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Syrup USDC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Syrup USDC را بررسی کنید!

SYRUPUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس Syrup USDC (SYRUPUSDC)

درک، توکنومیکس Syrup USDC (SYRUPUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYRUPUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Syrup USDC (SYRUPUSDC)

امروز Syrup USDC (SYRUPUSDC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SYRUPUSDC به واحد USD برابر است با 1.13 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SYRUPUSDC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SYRUPUSDC نسبت به USD برابر است با $ 1.13. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Syrup USDC چقدر است؟
ارزش بازار SYRUPUSDC برابر است با $ 1.32B USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SYRUPUSDC چقدر است؟
عرضه در گردش SYRUPUSDC برابر است با 1.17B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYRUPUSDC چقدر بوده است؟
SYRUPUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.14 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SYRUPUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SYRUPUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.055 USD رسید.
حجم معاملات SYRUPUSDC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYRUPUSDC برابر است با -- USD.
آیا SYRUPUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SYRUPUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYRUPUSDC مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Syrup USDC (SYRUPUSDC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

