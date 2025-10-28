Synthetix sUSDSUSD چیست

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink. sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

منبع Synthetix sUSD (SUSD) وب سایت رسمی

SUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Synthetix sUSD (SUSD)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Synthetix sUSD (SUSD) امروز Synthetix sUSD (SUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUSD به واحد USD برابر است با 0.988571 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.988571 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Synthetix sUSD چقدر است؟ ارزش بازار SUSD برابر است با $ 43.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUSD چقدر است؟ عرضه در گردش SUSD برابر است با 43.69M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUSD چقدر بوده است؟ SUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.45 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.429697 USD رسید. حجم معاملات SUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUSD برابر است با -- USD . آیا SUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Synthetix sUSD (SUSD)