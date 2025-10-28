SynthesizeAISYNTH چیست

SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI's goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation.

منبع SynthesizeAI (SYNTH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SynthesizeAI (USD)

SYNTH به ارزهای محلی

توکنومیکس SynthesizeAI (SYNTH)

درک، توکنومیکس SynthesizeAI (SYNTH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYNTH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SynthesizeAI (SYNTH) امروز SynthesizeAI (SYNTH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SYNTH به واحد USD برابر است با 0.00006667 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SYNTH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00006667 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SYNTH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SynthesizeAI چقدر است؟ ارزش بازار SYNTH برابر است با $ 64.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SYNTH چقدر است؟ عرضه در گردش SYNTH برابر است با 961.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYNTH چقدر بوده است؟ SYNTH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00169867 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SYNTH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SYNTH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00006646 USD رسید. حجم معاملات SYNTH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYNTH برابر است با -- USD . آیا SYNTH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SYNTH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYNTH مراجعه کنید.

