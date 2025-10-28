قیمت Symbiosis SyBTC (SYBTC)
-0.62%
-1.16%
+3.90%
+3.90%
قیمت لحظه ای Symbiosis SyBTC (SYBTC) برابر است با $113,475. در 24 ساعت گذشته، SYBTC در بازه قیمتی حداقل $ 113,164 تا حداکثر $ 116,314 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SYBTC برابر با $ 126,825 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 74,649 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SYBTC در یک ساعت گذشته -0.62%، در 24 ساعت گذشته -1.16% و در 7 روز گذشته +3.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Symbiosis SyBTC برابر است با $ 1.23M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYBTC برابر است با 10.85، و عرضه کل آن 10.84844975 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.23M است.
امروز، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ -1,341.3239197635 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ +4,022.4164100000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ +1,647.1236675000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ -4,492.35820333465 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -1,341.3239197635
|-1.16%
|30 روز
|$ +4,022.4164100000
|+3.54%
|60 روز
|$ +1,647.1236675000
|+1.45%
|90 روز
|$ -4,492.35820333465
|-3.80%
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.
Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.
$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.
By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Symbiosis SyBTC (SYBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Symbiosis SyBTC (SYBTC) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Symbiosis SyBTC (SYBTC) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYBTC بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز