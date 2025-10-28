Symbiosis SyBTCSYBTC چیست

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Symbiosis SyBTC (SYBTC) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Symbiosis SyBTC (USD)

ارزش Symbiosis SyBTC (SYBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Symbiosis SyBTC (SYBTC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید!

SYBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Symbiosis SyBTC (SYBTC)

درک، توکنومیکس Symbiosis SyBTC (SYBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Symbiosis SyBTC (SYBTC) امروز Symbiosis SyBTC (SYBTC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SYBTC به واحد USD برابر است با 113,475 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SYBTC نسبت به USD چقدر است؟ $ 113,475 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SYBTC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Symbiosis SyBTC چقدر است؟ ارزش بازار SYBTC برابر است با $ 1.23M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SYBTC چقدر است؟ عرضه در گردش SYBTC برابر است با 10.85 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYBTC چقدر بوده است؟ SYBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 126,825 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SYBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SYBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 74,649 USD رسید. حجم معاملات SYBTC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYBTC برابر است با -- USD . آیا SYBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SYBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYBTC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Symbiosis SyBTC (SYBTC)