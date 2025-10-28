قیمت لحظه‌ ای Symbiosis SyBTC امروز برابر است با 113,475 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SYBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SYBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Symbiosis SyBTC امروز برابر است با 113,475 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SYBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SYBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SYBTC

اطلاعات قیمت SYBTC

وب‌سایت رسمی SYBTC

توکنومیکس SYBTC

پیش‌بینی قیمت SYBTC

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Symbiosis SyBTC

قیمت Symbiosis SyBTC (SYBTC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SYBTC به USD:

$113,475
$113,475$113,475
-1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Symbiosis SyBTC (SYBTC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:13:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Symbiosis SyBTC (SYBTC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 113,164
$ 113,164$ 113,164
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 116,314
$ 116,314$ 116,314
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 113,164
$ 113,164$ 113,164

$ 116,314
$ 116,314$ 116,314

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-0.62%

-1.16%

+3.90%

+3.90%

قیمت لحظه‌ ای Symbiosis SyBTC (SYBTC) برابر است با $113,475. در 24 ساعت گذشته، SYBTC در بازه قیمتی حداقل $ 113,164 تا حداکثر $ 116,314 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SYBTC برابر با $ 126,825 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 74,649 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SYBTC در یک ساعت گذشته -0.62%، در 24 ساعت گذشته -1.16% و در 7 روز گذشته +3.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

10.85
10.85 10.85

10.84844975
10.84844975 10.84844975

ارزش بازار فعلی Symbiosis SyBTC برابر است با $ 1.23M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYBTC برابر است با 10.85، و عرضه کل آن 10.84844975 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.

تاریخچه قیمت Symbiosis SyBTC (SYBTC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ -1,341.3239197635 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ +4,022.4164100000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ +1,647.1236675000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Symbiosis SyBTC به USD به میزان $ -4,492.35820333465 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1,341.3239197635-1.16%
30 روز$ +4,022.4164100000+3.54%
60 روز$ +1,647.1236675000+1.45%
90 روز$ -4,492.35820333465-3.80%

Symbiosis SyBTCSYBTC چیست

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Symbiosis SyBTC (SYBTC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Symbiosis SyBTC (USD)

ارزش Symbiosis SyBTC (SYBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Symbiosis SyBTC (SYBTC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Symbiosis SyBTC را بررسی کنید!

SYBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Symbiosis SyBTC (SYBTC)

درک، توکنومیکس Symbiosis SyBTC (SYBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Symbiosis SyBTC (SYBTC)

امروز Symbiosis SyBTC (SYBTC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SYBTC به واحد USD برابر است با 113,475 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SYBTC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SYBTC نسبت به USD برابر است با $ 113,475. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Symbiosis SyBTC چقدر است؟
ارزش بازار SYBTC برابر است با $ 1.23M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SYBTC چقدر است؟
عرضه در گردش SYBTC برابر است با 10.85 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYBTC چقدر بوده است؟
SYBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 126,825 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SYBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SYBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 74,649 USD رسید.
حجم معاملات SYBTC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYBTC برابر است با -- USD.
آیا SYBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SYBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYBTC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:13:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Symbiosis SyBTC (SYBTC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.19
$113,872.19$113,872.19

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.01
$4,095.01$4,095.01

-1.86%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05607
$0.05607$0.05607

+0.64%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.62
$200.62$200.62

+0.25%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2967
$4.2967$4.2967

-17.14%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.01
$4,095.01$4,095.01

-1.86%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.19
$113,872.19$113,872.19

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.62
$200.62$200.62

+0.25%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6274
$2.6274$2.6274

-1.27%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.42
$1,137.42$1,137.42

-0.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001136
$0.001136$0.001136

+89.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1637
$0.1637$0.1637

+227.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04364
$0.04364$0.04364

+118.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000219
$0.0000000000219$0.0000000000219

+114.70%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03722
$0.03722$0.03722

+99.89%