قیمت امروز Symbient Life

قیمت لحظه‌ ای Symbient Life (LIFE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIFE به USD برابر با $ 0 برای هر LIFE می‌ باشد.

توکن Symbient Life در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,840 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M LIFE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIFE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIFE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -63.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Symbient Life (LIFE)

ارزش بازار $ 66.84K$ 66.84K $ 66.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.84K$ 66.84K $ 66.84K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328

ارزش بازار فعلی Symbient Life برابر است با $ 66.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIFE برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999922151.8081328 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.84K است.