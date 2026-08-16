قیمت امروز SyFu Excavation Token

قیمت لحظه‌ ای SyFu Excavation Token (EVT) در حال حاضر برابر با $ 0.933598 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVT به USD برابر با $ 0.933598 برای هر EVT می‌ باشد.

توکن SyFu Excavation Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 876,838 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 939.20K EVT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVT در بازه‌ ای بین $ 0.920587 (حداقل) و $ 0.934509 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.957771 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.617428 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.58K رسیده است.

اطلاعات بازار SyFu Excavation Token (EVT)

ارزش بازار $ 876.84K$ 876.84K $ 876.84K حجم (24 ساعته) $ 3.58K$ 3.58K $ 3.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M سرمایه در گردش 939.20K 939.20K 939.20K عرضه کل 3,044,202.5 3,044,202.5 3,044,202.5

ارزش بازار فعلی SyFu Excavation Token برابر است با $ 876.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.58K. عرضه در گردش EVT برابر است با 939.20K، و عرضه کل آن 3044202.5 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.84M است.