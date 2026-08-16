قیمت امروز sUSDe ARM LP Token

قیمت لحظه‌ ای sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE) در حال حاضر برابر با $ 1.022 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARM-SUSDE-USDE به USD برابر با $ 1.022 برای هر ARM-SUSDE-USDE می‌ باشد.

توکن sUSDe ARM LP Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 541,476 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 529.62K ARM-SUSDE-USDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARM-SUSDE-USDE در بازه‌ ای بین $ 1.021 (حداقل) و $ 1.025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.028 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.981306 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARM-SUSDE-USDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE)

ارزش بازار $ 541.48K$ 541.48K $ 541.48K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 541.48K$ 541.48K $ 541.48K سرمایه در گردش 529.62K 529.62K 529.62K عرضه کل 529,617.1033809258 529,617.1033809258 529,617.1033809258

ارزش بازار فعلی sUSDe ARM LP Token برابر است با $ 541.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ARM-SUSDE-USDE برابر است با 529.62K، و عرضه کل آن 529617.1033809258 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 541.48K است.