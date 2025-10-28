قیمت SURREAL AI (SURREAL)
-1.62%
-23.54%
+24.21%
+24.21%
قیمت لحظه ای SURREAL AI (SURREAL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SURREAL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SURREAL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SURREAL در یک ساعت گذشته -1.62%، در 24 ساعت گذشته -23.54% و در 7 روز گذشته +24.21% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی SURREAL AI برابر است با $ 18.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SURREAL برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947317.781994 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 18.92K است.
امروز، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-23.54%
|30 روز
|$ 0
|--
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.
The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.
By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.
Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.
