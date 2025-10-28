قیمت لحظه‌ ای SURREAL AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SURREAL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SURREAL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SURREAL AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SURREAL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SURREAL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SURREAL

اطلاعات قیمت SURREAL

وب‌سایت رسمی SURREAL

توکنومیکس SURREAL

پیش‌بینی قیمت SURREAL

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو SURREAL AI

قیمت SURREAL AI (SURREAL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SURREAL به USD:

--
----
-23.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای SURREAL AI (SURREAL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:18:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SURREAL AI (SURREAL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.62%

-23.54%

+24.21%

+24.21%

قیمت لحظه‌ ای SURREAL AI (SURREAL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SURREAL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SURREAL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SURREAL در یک ساعت گذشته -1.62%، در 24 ساعت گذشته -23.54% و در 7 روز گذشته +24.21% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SURREAL AI (SURREAL)

$ 18.92K
$ 18.92K$ 18.92K

--
----

$ 18.92K
$ 18.92K$ 18.92K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

ارزش بازار فعلی SURREAL AI برابر است با $ 18.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SURREAL برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947317.781994 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.92K است.

تاریخچه قیمت SURREAL AI (SURREAL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SURREAL AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-23.54%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

SURREAL AISURREAL چیست

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

In short, this project is where blockchain meets brain rot — a high-energy, AI-driven, community-powered memecoin designed for the internet’s most chaotic minds.This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

In short, this project is where blockchain meets brain rot — a high-energy, AI-driven, community-powered memecoin designed for the internet’s most chaotic minds.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SURREAL AI (SURREAL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SURREAL AI (USD)

ارزش SURREAL AI (SURREAL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SURREAL AI (SURREAL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SURREAL AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SURREAL AI را بررسی کنید!

SURREAL به ارزهای محلی

توکنومیکس SURREAL AI (SURREAL)

درک، توکنومیکس SURREAL AI (SURREAL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SURREAL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SURREAL AI (SURREAL)

امروز SURREAL AI (SURREAL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SURREAL به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SURREAL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SURREAL نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SURREAL AI چقدر است؟
ارزش بازار SURREAL برابر است با $ 18.92K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SURREAL چقدر است؟
عرضه در گردش SURREAL برابر است با 999.95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SURREAL چقدر بوده است؟
SURREAL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SURREAL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SURREAL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SURREAL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SURREAL برابر است با -- USD.
آیا SURREAL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SURREAL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SURREAL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:18:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SURREAL AI (SURREAL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,773.98
$113,773.98$113,773.98

-1.04%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.46
$4,080.46$4,080.46

-2.21%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05167
$0.05167$0.05167

-7.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3579
$4.3579$4.3579

-15.96%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.46
$4,080.46$4,080.46

-2.21%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,773.98
$113,773.98$113,773.98

-1.04%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6196
$2.6196$2.6196

-1.56%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.26
$1,125.26$1,125.26

-1.60%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002479
$0.0000000000000002479$0.0000000000000002479

+2,174.31%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1627
$0.1627$0.1627

+225.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04418
$0.04418$0.04418

+120.90%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000212
$0.0000000000212$0.0000000000212

+107.84%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01850
$0.01850$0.01850

+85.00%