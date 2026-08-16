قیمت امروز Surf Lending

قیمت لحظه‌ ای Surf Lending (SURF) در حال حاضر برابر با $ 0.157909 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SURF به USD برابر با $ 0.157909 برای هر SURF می‌ باشد.

توکن Surf Lending در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,157,450 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.00M SURF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SURF در بازه‌ ای بین $ 0.155607 (حداقل) و $ 0.160765 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.606445 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03290082 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SURF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -14.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Surf Lending (SURF)

ارزش بازار $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M حجم (24 ساعته) $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M سرمایه در گردش 20.00M 20.00M 20.00M عرضه کل 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

ارزش بازار فعلی Surf Lending برابر است با $ 3.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.66K. عرضه در گردش SURF برابر است با 20.00M، و عرضه کل آن 25000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.95M است.