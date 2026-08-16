قیمت امروز Super Trump

قیمت لحظه‌ ای Super Trump (STRUMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRUMP به USD برابر با $ 0 برای هر STRUMP می‌ باشد.

توکن Super Trump در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 128,122 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.34B STRUMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRUMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.029275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRUMP طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Super Trump (STRUMP)

ارزش بازار $ 128.12K$ 128.12K $ 128.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.38T$ 142.38T $ 142.38T سرمایه در گردش 2.34B 2.34B 2.34B عرضه کل 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

ارزش بازار فعلی Super Trump برابر است با $ 128.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRUMP برابر است با 2.34B، و عرضه کل آن 2339600235.633037 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.38T است.