SUMO KITTYSUKI چیست

SUMO KITTY, SUKI, is a MEMECOIN designed to empower communities to take on the world of memes with strength of an army of 'anti-jeeters'. The SUMO KITTY acts as a beacon of light to support them and act as their leader and guide to the future of memecoins. We are building a staking portal for utility, but our main purpose is a MEMECOIN at this moment

منبع SUMO KITTY (SUKI) وب سایت رسمی