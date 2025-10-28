قیمت لحظه‌ ای Sultanoshi امروز برابر است با 0.0447551 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STOSHI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STOSHI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sultanoshi امروز برابر است با 0.0447551 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STOSHI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STOSHI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Sultanoshi

قیمت Sultanoshi (STOSHI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STOSHI به USD:

$0.04470766
$0.04470766$0.04470766
+3.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sultanoshi (STOSHI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:12:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sultanoshi (STOSHI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04138081
$ 0.04138081$ 0.04138081
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0457458
$ 0.0457458$ 0.0457458
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04138081
$ 0.04138081$ 0.04138081

$ 0.0457458
$ 0.0457458$ 0.0457458

$ 0.246005
$ 0.246005$ 0.246005

$ 0.03507289
$ 0.03507289$ 0.03507289

+0.33%

+3.84%

+21.08%

+21.08%

قیمت لحظه‌ ای Sultanoshi (STOSHI) برابر است با $0.0447551. در 24 ساعت گذشته، STOSHI در بازه قیمتی حداقل $ 0.04138081 تا حداکثر $ 0.0457458 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STOSHI برابر با $ 0.246005 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03507289 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STOSHI در یک ساعت گذشته +0.33%، در 24 ساعت گذشته +3.84% و در 7 روز گذشته +21.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sultanoshi (STOSHI)

$ 334.07K
$ 334.07K$ 334.07K

--
----

$ 334.07K
$ 334.07K$ 334.07K

7.45M
7.45M 7.45M

7,448,762.695845
7,448,762.695845 7,448,762.695845

ارزش بازار فعلی Sultanoshi برابر است با $ 334.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STOSHI برابر است با 7.45M، و عرضه کل آن 7448762.695845 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 334.07K است.

تاریخچه قیمت Sultanoshi (STOSHI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sultanoshi به USD به میزان $ +0.00165575 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sultanoshi به USD به میزان $ -0.0286083057 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sultanoshi به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sultanoshi به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00165575+3.84%
30 روز$ -0.0286083057-63.92%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

SultanoshiSTOSHI چیست

A token of the people, for the people - Sultanoshi

Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain.

A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth.

As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sultanoshi (STOSHI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sultanoshi (USD)

ارزش Sultanoshi (STOSHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sultanoshi (STOSHI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sultanoshi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sultanoshi را بررسی کنید!

STOSHI به ارزهای محلی

توکنومیکس Sultanoshi (STOSHI)

درک، توکنومیکس Sultanoshi (STOSHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STOSHI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sultanoshi (STOSHI)

امروز Sultanoshi (STOSHI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STOSHI به واحد USD برابر است با 0.0447551 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STOSHI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STOSHI نسبت به USD برابر است با $ 0.0447551. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sultanoshi چقدر است؟
ارزش بازار STOSHI برابر است با $ 334.07K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STOSHI چقدر است؟
عرضه در گردش STOSHI برابر است با 7.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STOSHI چقدر بوده است؟
STOSHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.246005 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STOSHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STOSHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03507289 USD رسید.
حجم معاملات STOSHI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STOSHI برابر است با -- USD.
آیا STOSHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STOSHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STOSHI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:12:31 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

