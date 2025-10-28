قیمت لحظه‌ ای Suiswap امروز برابر است با 0.00000923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SSWP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SSWP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Suiswap امروز برابر است با 0.00000923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SSWP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SSWP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SSWP

اطلاعات قیمت SSWP

وب‌سایت رسمی SSWP

توکنومیکس SSWP

پیش‌بینی قیمت SSWP

لوگو Suiswap

قیمت Suiswap (SSWP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SSWP به USD:

-1.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Suiswap (SSWP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:18:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Suiswap (SSWP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

قیمت لحظه‌ ای Suiswap (SSWP) برابر است با $0.00000923. در 24 ساعت گذشته، SSWP در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000917 تا حداکثر $ 0.00000955 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SSWP برابر با $ 0.00458571 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000178 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SSWP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.90% و در 7 روز گذشته -17.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Suiswap (SSWP)

ارزش بازار فعلی Suiswap برابر است با $ 92.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SSWP برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.28K است.

تاریخچه قیمت Suiswap (SSWP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Suiswap به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Suiswap به USD به میزان $ -0.0000037962 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Suiswap به USD به میزان $ -0.0000029636 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Suiswap به USD به میزان $ -0.000003510343214655283 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.90%
30 روز$ -0.0000037962-41.12%
60 روز$ -0.0000029636-32.10%
90 روز$ -0.000003510343214655283-27.55%

SuiswapSSWP چیست

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Suiswap (SSWP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Suiswap (USD)

ارزش Suiswap (SSWP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Suiswap (SSWP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Suiswap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Suiswap را بررسی کنید!

SSWP به ارزهای محلی

توکنومیکس Suiswap (SSWP)

درک، توکنومیکس Suiswap (SSWP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SSWP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Suiswap (SSWP)

امروز Suiswap (SSWP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SSWP به واحد USD برابر است با 0.00000923 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SSWP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SSWP نسبت به USD برابر است با $ 0.00000923. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Suiswap چقدر است؟
ارزش بازار SSWP برابر است با $ 92.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SSWP چقدر است؟
عرضه در گردش SSWP برابر است با 10.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SSWP چقدر بوده است؟
SSWP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00458571 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SSWP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SSWP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000178 USD رسید.
حجم معاملات SSWP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SSWP برابر است با -- USD.
آیا SSWP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SSWP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SSWP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:18:20 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

