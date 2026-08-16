قیمت امروز SUGAR BUSH

قیمت لحظه‌ ای SUGAR BUSH (SUGAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUGAR به USD برابر با $ 0 برای هر SUGAR می‌ باشد.

توکن SUGAR BUSH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,914.1 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 954.92M SUGAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUGAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01586994 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUGAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SUGAR BUSH (SUGAR)

ارزش بازار $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K سرمایه در گردش 954.92M 954.92M 954.92M عرضه کل 954,920,000.0 954,920,000.0 954,920,000.0

ارزش بازار فعلی SUGAR BUSH برابر است با $ 11.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUGAR برابر است با 954.92M، و عرضه کل آن 954920000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.91K است.