STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

پیش‌ بینی قیمت STUPID INU (USD)

ارزش STUPID INU (STUPID) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از STUPID INU (STUPID) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت STUPID INU را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس STUPID INU (STUPID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STUPID بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره STUPID INU (STUPID) امروز STUPID INU (STUPID) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STUPID به واحد USD برابر است با 0.00021592 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STUPID نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00021592 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STUPID نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار STUPID INU چقدر است؟ ارزش بازار STUPID برابر است با $ 215.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STUPID چقدر است؟ عرضه در گردش STUPID برابر است با 999.48M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STUPID چقدر بوده است؟ STUPID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0068393 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STUPID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STUPID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00016425 USD رسید. حجم معاملات STUPID چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STUPID برابر است با -- USD . آیا STUPID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STUPID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STUPID مراجعه کنید.

