Stride Staked UmeeSTUMEE چیست

stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Stride Staked Umee (STUMEE) وب سایت رسمی