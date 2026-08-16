قیمت امروز Strawberita

قیمت لحظه‌ ای Strawberita (STRAWBERITA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRAWBERITA به USD برابر با $ 0 برای هر STRAWBERITA می‌ باشد.

توکن Strawberita در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,377.68 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.25M STRAWBERITA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRAWBERITA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRAWBERITA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -5.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Strawberita (STRAWBERITA)

ارزش بازار $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K سرمایه در گردش 999.25M 999.25M 999.25M عرضه کل 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

ارزش بازار فعلی Strawberita برابر است با $ 12.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRAWBERITA برابر است با 999.25M، و عرضه کل آن 999248638.322131 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.38K است.