قیمت امروز Strategic Super Reserve

قیمت لحظه‌ ای Strategic Super Reserve (SSR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SSR به USD برابر با $ 0 برای هر SSR می‌ باشد.

توکن Strategic Super Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 383,769 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SSR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SSR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01655851 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SSR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +4.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 94.68 رسیده است.

اطلاعات بازار Strategic Super Reserve (SSR)

ارزش بازار $ 383.77K$ 383.77K $ 383.77K حجم (24 ساعته) $ 94.68$ 94.68 $ 94.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 383.77K$ 383.77K $ 383.77K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Strategic Super Reserve برابر است با $ 383.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 94.68. عرضه در گردش SSR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 383.77K است.