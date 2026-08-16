قیمت امروز Strategic Oil Supply

قیمت لحظه‌ ای Strategic Oil Supply (SOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOS به USD برابر با $ 0 برای هر SOS می‌ باشد.

توکن Strategic Oil Supply در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,679 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M SOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00976314 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -16.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Strategic Oil Supply (SOS)

ارزش بازار $ 90.68K$ 90.68K $ 90.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.68K$ 90.68K $ 90.68K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

ارزش بازار فعلی Strategic Oil Supply برابر است با $ 90.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOS برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999988091.981633 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.68K است.