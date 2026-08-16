قیمت امروز Strategic Bitcoin Reserve

قیمت لحظه‌ ای Strategic Bitcoin Reserve (SBR) در حال حاضر برابر با $ 0.01817683 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SBR به USD برابر با $ 0.01817683 برای هر SBR می‌ باشد.

توکن Strategic Bitcoin Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 382,478 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.04M SBR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SBR در بازه‌ ای بین $ 0.01700323 (حداقل) و $ 0.01821496 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01428915 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SBR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 408.77K رسیده است.

اطلاعات بازار Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

ارزش بازار $ 382.48K$ 382.48K $ 382.48K حجم (24 ساعته) $ 408.77K$ 408.77K $ 408.77K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 382.48K$ 382.48K $ 382.48K سرمایه در گردش 21.04M 21.04M 21.04M عرضه کل 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

ارزش بازار فعلی Strategic Bitcoin Reserve برابر است با $ 382.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 408.77K. عرضه در گردش SBR برابر است با 21.04M، و عرضه کل آن 21042069.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 382.48K است.