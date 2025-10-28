قیمت لحظه‌ ای Stoopid Cats امروز برابر است با 0.00036299 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STOCAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STOCAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Stoopid Cats امروز برابر است با 0.00036299 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STOCAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STOCAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Stoopid Cats (STOCAT)

قیمت لحظه‌ ای 1 STOCAT به USD:

$0.00036298
$0.00036298$0.00036298
+21.80%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Stoopid Cats (STOCAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:17:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Stoopid Cats (STOCAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00021699
$ 0.00021699$ 0.00021699
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00036302
$ 0.00036302$ 0.00036302
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00021699
$ 0.00021699$ 0.00021699

$ 0.00036302
$ 0.00036302$ 0.00036302

$ 0.00152819
$ 0.00152819$ 0.00152819

$ 0.0000040
$ 0.0000040$ 0.0000040

-0.00%

+21.81%

+45.75%

+45.75%

قیمت لحظه‌ ای Stoopid Cats (STOCAT) برابر است با $0.00036299. در 24 ساعت گذشته، STOCAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00021699 تا حداکثر $ 0.00036302 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STOCAT برابر با $ 0.00152819 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000040 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STOCAT در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته +21.81% و در 7 روز گذشته +45.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Stoopid Cats (STOCAT)

$ 264.73K
$ 264.73K$ 264.73K

--
----

$ 540.51K
$ 540.51K$ 540.51K

729.30M
729.30M 729.30M

1,489,005,018.13
1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

ارزش بازار فعلی Stoopid Cats برابر است با $ 264.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STOCAT برابر است با 729.30M، و عرضه کل آن 1489005018.13 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 540.51K است.

تاریخچه قیمت Stoopid Cats (STOCAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ +0.0000325874 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ -0.0001452101 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ -0.0003109010637679637 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+21.81%
30 روز$ +0.0000325874+8.98%
60 روز$ -0.0001452101-40.00%
90 روز$ -0.0003109010637679637-46.13%

Stoopid CatsSTOCAT چیست

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Stoopid Cats (USD)

ارزش Stoopid Cats (STOCAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stoopid Cats (STOCAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stoopid Cats را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stoopid Cats را بررسی کنید!

STOCAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Stoopid Cats (STOCAT)

درک، توکنومیکس Stoopid Cats (STOCAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STOCAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stoopid Cats (STOCAT)

امروز Stoopid Cats (STOCAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STOCAT به واحد USD برابر است با 0.00036299 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STOCAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STOCAT نسبت به USD برابر است با $ 0.00036299. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Stoopid Cats چقدر است؟
ارزش بازار STOCAT برابر است با $ 264.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STOCAT چقدر است؟
عرضه در گردش STOCAT برابر است با 729.30M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STOCAT چقدر بوده است؟
STOCAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00152819 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STOCAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STOCAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000040 USD رسید.
حجم معاملات STOCAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STOCAT برابر است با -- USD.
آیا STOCAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STOCAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STOCAT مراجعه کنید.
