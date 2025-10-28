قیمت Stoopid Cats (STOCAT)
-0.00%
+21.81%
+45.75%
+45.75%
قیمت لحظه ای Stoopid Cats (STOCAT) برابر است با $0.00036299. در 24 ساعت گذشته، STOCAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00021699 تا حداکثر $ 0.00036302 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STOCAT برابر با $ 0.00152819 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000040 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، STOCAT در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته +21.81% و در 7 روز گذشته +45.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Stoopid Cats برابر است با $ 264.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STOCAT برابر است با 729.30M، و عرضه کل آن 1489005018.13 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 540.51K است.
امروز، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ +0.0000325874 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ -0.0001452101 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stoopid Cats به USD به میزان $ -0.0003109010637679637 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+21.81%
|30 روز
|$ +0.0000325874
|+8.98%
|60 روز
|$ -0.0001452101
|-40.00%
|90 روز
|$ -0.0003109010637679637
|-46.13%
Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.
At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.
The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.
In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.
The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.
$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.
Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.
Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.
With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند.
