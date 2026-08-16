قیمت امروز Stonks on ETH

قیمت لحظه‌ ای Stonks on ETH (STONKS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STONKS به USD برابر با $ 0 برای هر STONKS می‌ باشد.

توکن Stonks on ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 129,952 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B STONKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STONKS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STONKS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Stonks on ETH (STONKS)

ارزش بازار $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stonks on ETH برابر است با $ 129.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STONKS برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 129.95K است.