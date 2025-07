اطلاعات SteakHut Finance (STEAK).

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

وب‌ سایت رسمی: https://www.steakhut.finance وایت پیپر https://whitepaper.steakhut.finance/