قیمت امروز Steakhouse Confidential Prime USDC

قیمت لحظه‌ ای Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.014 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STEAKCUSDC به USD برابر با $ 1.014 برای هر STEAKCUSDC می‌ باشد.

توکن Steakhouse Confidential Prime USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,146,452 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.67M STEAKCUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STEAKCUSDC در بازه‌ ای بین $ 1.012 (حداقل) و $ 1.015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.017 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.002 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STEAKCUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

ارزش بازار $ 34.15M$ 34.15M $ 34.15M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.15M$ 34.15M $ 34.15M سرمایه در گردش 33.67M 33.67M 33.67M عرضه کل 33,674,306.61576842 33,674,306.61576842 33,674,306.61576842

ارزش بازار فعلی Steakhouse Confidential Prime USDC برابر است با $ 34.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STEAKCUSDC برابر است با 33.67M، و عرضه کل آن 33674306.61576842 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.15M است.