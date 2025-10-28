قیمت لحظه‌ ای Standard Trust Assurance Community امروز برابر است با 0.01110277 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STACO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STACO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Standard Trust Assurance Community امروز برابر است با 0.01110277 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STACO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STACO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره STACO

اطلاعات قیمت STACO

وایت‌ پیپر STACO

وب‌سایت رسمی STACO

توکنومیکس STACO

پیش‌بینی قیمت STACO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Standard Trust Assurance Community

قیمت Standard Trust Assurance Community (STACO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STACO به USD:

$0.01110277
$0.01110277$0.01110277
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Standard Trust Assurance Community (STACO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:11:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Standard Trust Assurance Community (STACO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.01060324
$ 0.01060324$ 0.01060324

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Standard Trust Assurance Community (STACO) برابر است با $0.01110277. در 24 ساعت گذشته، STACO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STACO برابر با $ 1.011 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01060324 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STACO در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Standard Trust Assurance Community (STACO)

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Standard Trust Assurance Community برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STACO برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.11M است.

تاریخچه قیمت Standard Trust Assurance Community (STACO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Standard Trust Assurance Community به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Standard Trust Assurance Community به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Standard Trust Assurance Community به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Standard Trust Assurance Community به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Standard Trust Assurance CommunitySTACO چیست

Staco Chain is a Layer 1 blockchain platform built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance.

Staco Chain is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 1 solution. By utilizing Layer 1 scaling techniques, Staco Chain aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Standard Trust Assurance Community (STACO)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Standard Trust Assurance Community (USD)

ارزش Standard Trust Assurance Community (STACO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Standard Trust Assurance Community (STACO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Standard Trust Assurance Community را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Standard Trust Assurance Community را بررسی کنید!

STACO به ارزهای محلی

توکنومیکس Standard Trust Assurance Community (STACO)

درک، توکنومیکس Standard Trust Assurance Community (STACO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STACO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Standard Trust Assurance Community (STACO)

امروز Standard Trust Assurance Community (STACO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STACO به واحد USD برابر است با 0.01110277 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STACO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STACO نسبت به USD برابر است با $ 0.01110277. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Standard Trust Assurance Community چقدر است؟
ارزش بازار STACO برابر است با $ 1.11M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STACO چقدر است؟
عرضه در گردش STACO برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STACO چقدر بوده است؟
STACO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.011 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STACO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STACO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01060324 USD رسید.
حجم معاملات STACO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STACO برابر است با -- USD.
آیا STACO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STACO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STACO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:11:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Standard Trust Assurance Community (STACO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.13
$113,872.13$113,872.13

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.00
$4,096.00$4,096.00

-1.84%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05650
$0.05650$0.05650

+1.41%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.71
$200.71$200.71

+0.29%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3152
$4.3152$4.3152

-16.79%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.00
$4,096.00$4,096.00

-1.84%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.13
$113,872.13$113,872.13

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.71
$200.71$200.71

+0.29%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6274
$2.6274$2.6274

-1.27%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.44
$1,137.44$1,137.44

-0.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001137
$0.001137$0.001137

+89.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1641
$0.1641$0.1641

+228.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04446
$0.04446$0.04446

+122.30%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03721
$0.03721$0.03721

+99.83%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000220
$0.0000000000220$0.0000000000220

+115.68%