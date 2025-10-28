Standard ProtocolSTND چیست

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain. Standard introduces new kind of Decentralized finance based on [EIP-5252](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5252), which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Standard Protocol (STND) امروز Standard Protocol (STND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STND به واحد USD برابر است با 0.00090195 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00090195 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Standard Protocol چقدر است؟ ارزش بازار STND برابر است با $ 82.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STND چقدر است؟ عرضه در گردش STND برابر است با 90.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STND چقدر بوده است؟ STND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.06 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0005346 USD رسید. حجم معاملات STND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STND برابر است با -- USD . آیا STND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STND مراجعه کنید.

