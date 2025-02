Staked Yearn CRV VaultST-YCRV چیست

yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.

منبع Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) وب سایت رسمی