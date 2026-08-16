قیمت امروز Staked Vetro USD

قیمت لحظه‌ ای Staked Vetro USD (SVUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.005 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SVUSD به USD برابر با $ 1.005 برای هر SVUSD می‌ باشد.

توکن Staked Vetro USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103,766 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 103.26K SVUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SVUSD در بازه‌ ای بین $ 1.004 (حداقل) و $ 1.005 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.984639 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SVUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Vetro USD (SVUSD)

ارزش بازار $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K حجم (24 ساعته) $ 75.20$ 75.20 $ 75.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K سرمایه در گردش 103.26K 103.26K 103.26K عرضه کل 103,256.8123105842 103,256.8123105842 103,256.8123105842

ارزش بازار فعلی Staked Vetro USD برابر است با $ 103.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.20. عرضه در گردش SVUSD برابر است با 103.26K، و عرضه کل آن 103256.8123105842 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.77K است.