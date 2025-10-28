قیمت لحظه‌ ای Staked UTY امروز برابر است با 1.034 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUTY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUTY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Staked UTY امروز برابر است با 1.034 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUTY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUTY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Staked UTY

قیمت Staked UTY (YUTY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YUTY به USD:

$1.034
$1.034$1.034
+0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Staked UTY (YUTY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Staked UTY (YUTY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

--

+0.12%

+0.24%

+0.24%

قیمت لحظه‌ ای Staked UTY (YUTY) برابر است با $1.034. در 24 ساعت گذشته، YUTY در بازه قیمتی حداقل $ 1.033 تا حداکثر $ 1.035 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YUTY برابر با $ 1.038 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.005 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YUTY در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته +0.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Staked UTY (YUTY)

$ 21.50M
$ 21.50M$ 21.50M

--
----

$ 21.50M
$ 21.50M$ 21.50M

20.78M
20.78M 20.78M

20,782,080.5557931
20,782,080.5557931 20,782,080.5557931

ارزش بازار فعلی Staked UTY برابر است با $ 21.50M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YUTY برابر است با 20.78M، و عرضه کل آن 20782080.5557931 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.50M است.

تاریخچه قیمت Staked UTY (YUTY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Staked UTY به USD به میزان $ +0.00121163 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Staked UTY به USD به میزان $ +0.0085877836 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Staked UTY به USD به میزان $ +0.0152036258 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Staked UTY به USD به میزان $ +0.0243724924134123 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00121163+0.12%
30 روز$ +0.0085877836+0.83%
60 روز$ +0.0152036258+1.47%
90 روز$ +0.0243724924134123+2.41%

Staked UTYYUTY چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت Staked UTY (USD)

ارزش Staked UTY (YUTY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked UTY (YUTY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked UTY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked UTY را بررسی کنید!

YUTY به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked UTY (YUTY)

درک، توکنومیکس Staked UTY (YUTY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YUTY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked UTY (YUTY)

امروز Staked UTY (YUTY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YUTY به واحد USD برابر است با 1.034 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YUTY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YUTY نسبت به USD برابر است با $ 1.034. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Staked UTY چقدر است؟
ارزش بازار YUTY برابر است با $ 21.50M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YUTY چقدر است؟
عرضه در گردش YUTY برابر است با 20.78M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YUTY چقدر بوده است؟
YUTY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.038 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YUTY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YUTY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.005 USD رسید.
حجم معاملات YUTY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YUTY برابر است با -- USD.
آیا YUTY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YUTY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YUTY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked UTY (YUTY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

