قیمت امروز Staked USD Coin

قیمت لحظه‌ ای Staked USD Coin (SUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.004 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSD به USD برابر با $ 1.004 برای هر SUSD می‌ باشد.

توکن Staked USD Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,128,452 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.64M SUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSD در بازه‌ ای بین $ 0.990866 (حداقل) و $ 1.015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.55 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.106663 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +1.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Staked USD Coin (SUSD)

ارزش بازار $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M حجم (24 ساعته) $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M سرمایه در گردش 8.64M 8.64M 8.64M عرضه کل 8,642,432.666850299 8,642,432.666850299 8,642,432.666850299

ارزش بازار فعلی Staked USD Coin برابر است با $ 5.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.16K. عرضه در گردش SUSD برابر است با 8.64M، و عرضه کل آن 8642432.666850299 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.14M است.