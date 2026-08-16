قیمت امروز Staked Tenbin Mexican Peso

قیمت لحظه‌ ای Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) در حال حاضر برابر با $ 0.060648 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STMXN به USD برابر با $ 0.060648 برای هر STMXN می‌ باشد.

توکن Staked Tenbin Mexican Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.59M STMXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STMXN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.061067 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.057403 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STMXN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN)

ارزش بازار $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K حجم (24 ساعته) $ 39.69$ 39.69 $ 39.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K سرمایه در گردش 4.59M 4.59M 4.59M عرضه کل 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

ارزش بازار فعلی Staked Tenbin Mexican Peso برابر است با $ 278.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.69. عرضه در گردش STMXN برابر است با 4.59M، و عرضه کل آن 4588550.644313103 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 278.29K است.