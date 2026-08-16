قیمت امروز Staked Tenbin Brazilian Real

قیمت لحظه‌ ای Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) در حال حاضر برابر با $ 0.199896 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STBRL به USD برابر با $ 0.199896 برای هر STBRL می‌ باشد.

توکن Staked Tenbin Brazilian Real در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,250,762 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.26M STBRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STBRL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.202208 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.199835 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STBRL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.59 رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

ارزش بازار $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M حجم (24 ساعته) $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M سرمایه در گردش 6.26M 6.26M 6.26M عرضه کل 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

ارزش بازار فعلی Staked Tenbin Brazilian Real برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.59. عرضه در گردش STBRL برابر است با 6.26M، و عرضه کل آن 6257545.103833354 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.25M است.