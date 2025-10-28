Staked msUSDSMSUSD چیست

پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD (USD)

ارزش Staked msUSD (SMSUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked msUSD (SMSUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked msUSD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked msUSD را بررسی کنید!

SMSUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked msUSD (SMSUSD)

درک، توکنومیکس Staked msUSD (SMSUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SMSUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked msUSD (SMSUSD) امروز Staked msUSD (SMSUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SMSUSD به واحد USD برابر است با 0.694562 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SMSUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.694562 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SMSUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Staked msUSD چقدر است؟ ارزش بازار SMSUSD برابر است با $ 4.06M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SMSUSD چقدر است؟ عرضه در گردش SMSUSD برابر است با 3.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SMSUSD چقدر بوده است؟ SMSUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.025 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SMSUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SMSUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.694559 USD رسید. حجم معاملات SMSUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SMSUSD برابر است با -- USD . آیا SMSUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SMSUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SMSUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked msUSD (SMSUSD)