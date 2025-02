Staked KCSSKCS چیست

sKCS.io is a liquidity staking protocol for KCS on KCC. Users can stake KCS into sKCS.io and receive sKCS. sKCS can be used to participate in other DeFi products to obtain higher returns or unstake back to KCS at any time.​

منبع Staked KCS (SKCS) وب سایت رسمی