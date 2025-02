Staked Ethos Reserve NoteSTERN چیست

stERN is a liquid and composable interest-bearing stablecoin with built-in access to blue-chip yield and exposure to market volatility through liquidation income through Ethos Reserve. ERN (Ethos Reserve Note) is a decentralized stablecoin used to pay out loans made through the Ethos Reserve protocol. It can be redeemed for underlying collateral at any time.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Staked Ethos Reserve Note (STERN) وب سایت رسمی