قیمت امروز Staked Cap USD

قیمت لحظه‌ ای Staked Cap USD (STCUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.075 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STCUSD به USD برابر با $ 1.075 برای هر STCUSD می‌ باشد.

توکن Staked Cap USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 97,845,675 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 91.00M STCUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STCUSD در بازه‌ ای بین $ 1.074 (حداقل) و $ 1.077 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.28 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.466153 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STCUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Cap USD (STCUSD)

ارزش بازار $ 97.85M$ 97.85M $ 97.85M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 97.85M$ 97.85M $ 97.85M سرمایه در گردش 91.00M 91.00M 91.00M عرضه کل 91,004,196.30899532 91,004,196.30899532 91,004,196.30899532

ارزش بازار فعلی Staked Cap USD برابر است با $ 97.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STCUSD برابر است با 91.00M، و عرضه کل آن 91004196.30899532 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.85M است.