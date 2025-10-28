Staked BITZSBITZ چیست

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

منبع Staked BITZ (SBITZ) وب سایت رسمی

SBITZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked BITZ (SBITZ)

درک، توکنومیکس Staked BITZ (SBITZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBITZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked BITZ (SBITZ) امروز Staked BITZ (SBITZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SBITZ به واحد USD برابر است با 0.81633 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SBITZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.81633 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SBITZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Staked BITZ چقدر است؟ ارزش بازار SBITZ برابر است با $ 43.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SBITZ چقدر است؟ عرضه در گردش SBITZ برابر است با 42.68K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBITZ چقدر بوده است؟ SBITZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 34.29 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SBITZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SBITZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.777131 USD رسید. حجم معاملات SBITZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBITZ برابر است با -- USD . آیا SBITZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SBITZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBITZ مراجعه کنید.

