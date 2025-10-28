قیمت لحظه‌ ای Staked BITZ امروز برابر است با 0.81633 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBITZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBITZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Staked BITZ امروز برابر است با 0.81633 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBITZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBITZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SBITZ

اطلاعات قیمت SBITZ

وب‌سایت رسمی SBITZ

توکنومیکس SBITZ

پیش‌بینی قیمت SBITZ

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Staked BITZ

قیمت Staked BITZ (SBITZ)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SBITZ به USD:

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Staked BITZ (SBITZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:17:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Staked BITZ (SBITZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131$ 0.777131

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Staked BITZ (SBITZ) برابر است با $0.81633. در 24 ساعت گذشته، SBITZ در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SBITZ برابر با $ 34.29 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.777131 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SBITZ در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Staked BITZ (SBITZ)

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

--
----

$ 34.84K
$ 34.84K$ 34.84K

42.68K
42.68K 42.68K

42,680.44398090321
42,680.44398090321 42,680.44398090321

ارزش بازار فعلی Staked BITZ برابر است با $ 43.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SBITZ برابر است با 42.68K، و عرضه کل آن 42680.44398090321 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.84K است.

تاریخچه قیمت Staked BITZ (SBITZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Staked BITZ به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Staked BITZ به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Staked BITZ به USD به میزان $ -0.1454171078 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Staked BITZ به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ -0.1454171078-17.81%
90 روز$ 0--

Staked BITZSBITZ چیست

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Staked BITZ (SBITZ)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Staked BITZ (USD)

ارزش Staked BITZ (SBITZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked BITZ (SBITZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked BITZ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked BITZ را بررسی کنید!

SBITZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked BITZ (SBITZ)

درک، توکنومیکس Staked BITZ (SBITZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBITZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked BITZ (SBITZ)

امروز Staked BITZ (SBITZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SBITZ به واحد USD برابر است با 0.81633 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SBITZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SBITZ نسبت به USD برابر است با $ 0.81633. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Staked BITZ چقدر است؟
ارزش بازار SBITZ برابر است با $ 43.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SBITZ چقدر است؟
عرضه در گردش SBITZ برابر است با 42.68K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBITZ چقدر بوده است؟
SBITZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 34.29 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SBITZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SBITZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.777131 USD رسید.
حجم معاملات SBITZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBITZ برابر است با -- USD.
آیا SBITZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SBITZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBITZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:17:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked BITZ (SBITZ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,778.78
$113,778.78$113,778.78

-1.03%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.60
$4,079.60$4,079.60

-2.23%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05017
$0.05017$0.05017

-9.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.23
$199.23$199.23

-0.43%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3654
$4.3654$4.3654

-15.82%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.60
$4,079.60$4,079.60

-2.23%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,778.78
$113,778.78$113,778.78

-1.03%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.23
$199.23$199.23

-0.43%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6205
$2.6205$2.6205

-1.53%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.40
$1,125.40$1,125.40

-1.59%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002504
$0.0000000000000002504$0.0000000000000002504

+2,197.24%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1618
$0.1618$0.1618

+223.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04422
$0.04422$0.04422

+121.10%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000216
$0.0000000000216$0.0000000000216

+111.76%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01851
$0.01851$0.01851

+85.10%