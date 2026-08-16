قیمت امروز Staked Bank

قیمت لحظه‌ ای Staked Bank (STAKE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STAKE به USD برابر با $ 0 برای هر STAKE می‌ باشد.

توکن Staked Bank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,447.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 825.04M STAKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STAKE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00180902 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STAKE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -3.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Bank (STAKE)

ارزش بازار $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K سرمایه در گردش 825.04M 825.04M 825.04M عرضه کل 825,042,820.995395 825,042,820.995395 825,042,820.995395

ارزش بازار فعلی Staked Bank برابر است با $ 9.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STAKE برابر است با 825.04M، و عرضه کل آن 825042820.995395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.45K است.