قیمت لحظه‌ ای Staked Aria Premier Launch امروز برابر است با 0.993053 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STAPL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STAPL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Staked Aria Premier Launch امروز برابر است با 0.993053 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STAPL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STAPL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره STAPL

اطلاعات قیمت STAPL

وب‌سایت رسمی STAPL

توکنومیکس STAPL

پیش‌بینی قیمت STAPL

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Staked Aria Premier Launch

قیمت Staked Aria Premier Launch (STAPL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STAPL به USD:

$0.993053
$0.993053$0.993053
+0.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Staked Aria Premier Launch (STAPL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Staked Aria Premier Launch (STAPL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.982887
$ 0.982887$ 0.982887
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.982887
$ 0.982887$ 0.982887

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

--

+0.22%

+3.70%

+3.70%

قیمت لحظه‌ ای Staked Aria Premier Launch (STAPL) برابر است با $0.993053. در 24 ساعت گذشته، STAPL در بازه قیمتی حداقل $ 0.982887 تا حداکثر $ 1.002 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STAPL برابر با $ 1.042 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.871702 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STAPL در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.22% و در 7 روز گذشته +3.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

--
----

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

8.30M
8.30M 8.30M

8,303,555.645971495
8,303,555.645971495 8,303,555.645971495

ارزش بازار فعلی Staked Aria Premier Launch برابر است با $ 8.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STAPL برابر است با 8.30M، و عرضه کل آن 8303555.645971495 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.25M است.

تاریخچه قیمت Staked Aria Premier Launch (STAPL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Staked Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.002212 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Staked Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.0524300206 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Staked Aria Premier Launch به USD به میزان $ +0.0723175951 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Staked Aria Premier Launch به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.002212+0.22%
30 روز$ +0.0524300206+5.28%
60 روز$ +0.0723175951+7.28%
90 روز$ 0--

Staked Aria Premier LaunchSTAPL چیست

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Staked Aria Premier Launch (STAPL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Staked Aria Premier Launch (USD)

ارزش Staked Aria Premier Launch (STAPL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked Aria Premier Launch (STAPL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked Aria Premier Launch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked Aria Premier Launch را بررسی کنید!

STAPL به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked Aria Premier Launch (STAPL)

درک، توکنومیکس Staked Aria Premier Launch (STAPL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STAPL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked Aria Premier Launch (STAPL)

امروز Staked Aria Premier Launch (STAPL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STAPL به واحد USD برابر است با 0.993053 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STAPL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STAPL نسبت به USD برابر است با $ 0.993053. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Staked Aria Premier Launch چقدر است؟
ارزش بازار STAPL برابر است با $ 8.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STAPL چقدر است؟
عرضه در گردش STAPL برابر است با 8.30M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STAPL چقدر بوده است؟
STAPL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.042 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STAPL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STAPL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.871702 USD رسید.
حجم معاملات STAPL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STAPL برابر است با -- USD.
آیا STAPL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STAPL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STAPL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:43 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked Aria Premier Launch (STAPL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,858.97
$113,858.97$113,858.97

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.82
$4,097.82$4,097.82

-1.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05291
$0.05291$0.05291

-5.02%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1400
$4.1400$4.1400

-20.17%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.82
$4,097.82$4,097.82

-1.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,858.97
$113,858.97$113,858.97

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-1.18%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.80
$1,137.80$1,137.80

-0.51%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001036
$0.001036$0.001036

+72.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001557
$0.0000000000000001557$0.0000000000000001557

+1,328.44%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1653
$0.1653$0.1653

+230.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000284
$0.0000000000284$0.0000000000284

+178.43%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04440
$0.04440$0.04440

+122.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01903
$0.01903$0.01903

+90.30%