Staked Aria Premier LaunchSTAPL چیست

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy. Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Staked Aria Premier Launch (STAPL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Staked Aria Premier Launch (USD)

ارزش Staked Aria Premier Launch (STAPL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked Aria Premier Launch (STAPL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked Aria Premier Launch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked Aria Premier Launch را بررسی کنید!

STAPL به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked Aria Premier Launch (STAPL)

درک، توکنومیکس Staked Aria Premier Launch (STAPL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STAPL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked Aria Premier Launch (STAPL) امروز Staked Aria Premier Launch (STAPL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STAPL به واحد USD برابر است با 0.993053 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STAPL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.993053 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STAPL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Staked Aria Premier Launch چقدر است؟ ارزش بازار STAPL برابر است با $ 8.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STAPL چقدر است؟ عرضه در گردش STAPL برابر است با 8.30M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STAPL چقدر بوده است؟ STAPL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.042 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STAPL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STAPL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.871702 USD رسید. حجم معاملات STAPL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STAPL برابر است با -- USD . آیا STAPL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STAPL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STAPL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked Aria Premier Launch (STAPL)