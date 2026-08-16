قیمت امروز Stairway to gold

قیمت لحظه‌ ای Stairway to gold (GOLD) در حال حاضر برابر با $ 0.00329231 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOLD به USD برابر با $ 0.00329231 برای هر GOLD می‌ باشد.

توکن Stairway to gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,292,067 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.83M GOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOLD در بازه‌ ای بین $ 0.00300241 (حداقل) و $ 0.0033541 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0033541 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOLD طی یک ساعت گذشته به میزان -1.53% و در هفت روز اخیر به میزان +46.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Stairway to gold (GOLD)

ارزش بازار $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M حجم (24 ساعته) $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M سرمایه در گردش 997.83M 997.83M 997.83M عرضه کل 999,993,506.541858 999,993,506.541858 999,993,506.541858

ارزش بازار فعلی Stairway to gold برابر است با $ 3.29M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.43K. عرضه در گردش GOLD برابر است با 997.83M، و عرضه کل آن 999993506.541858 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.29M است.