قیمت امروز Stablecorp QCAD

قیمت لحظه‌ ای Stablecorp QCAD (QCAD) در حال حاضر برابر با $ 0.72083 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QCAD به USD برابر با $ 0.72083 برای هر QCAD می‌ باشد.

توکن Stablecorp QCAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,191,583 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.65M QCAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QCAD در بازه‌ ای بین $ 0.720831 (حداقل) و $ 0.721011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.736982 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.702709 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QCAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 292.21 رسیده است.

اطلاعات بازار Stablecorp QCAD (QCAD)

ارزش بازار $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M حجم (24 ساعته) $ 292.21$ 292.21 $ 292.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M سرمایه در گردش 1.65M 1.65M 1.65M عرضه کل 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

ارزش بازار فعلی Stablecorp QCAD برابر است با $ 1.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 292.21. عرضه در گردش QCAD برابر است با 1.65M، و عرضه کل آن 1653040.54 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.19M است.