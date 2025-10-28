قیمت لحظه‌ ای SPY AI AGENT by Virtuals امروز برابر است با 0.00008879 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPYAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPYAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SPY AI AGENT by Virtuals امروز برابر است با 0.00008879 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPYAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPYAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPYAI به USD:

-9.80%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:17:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00008642
$ 0.00008642$ 0.00008642
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00009845
$ 0.00009845$ 0.00009845
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00008642
$ 0.00008642$ 0.00008642

$ 0.00009845
$ 0.00009845$ 0.00009845

$ 0.00023634
$ 0.00023634$ 0.00023634

$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335

-1.05%

-9.81%

+87.91%

+87.91%

قیمت لحظه‌ ای SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) برابر است با $0.00008879. در 24 ساعت گذشته، SPYAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00008642 تا حداکثر $ 0.00009845 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPYAI برابر با $ 0.00023634 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003335 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPYAI در یک ساعت گذشته -1.05%، در 24 ساعت گذشته -9.81% و در 7 روز گذشته +87.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

$ 86.45K
$ 86.45K$ 86.45K

$ 86.45K
$ 86.45K$ 86.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SPY AI AGENT by Virtuals برابر است با $ 86.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPYAI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.45K است.

تاریخچه قیمت SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SPY AI AGENT by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SPY AI AGENT by Virtuals به USD به میزان $ +0.0000253391 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SPY AI AGENT by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000206461 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SPY AI AGENT by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-9.81%
30 روز$ +0.0000253391+28.54%
60 روز$ -0.0000206461-23.25%
90 روز$ 0--

SPY AI AGENT by VirtualsSPYAI چیست

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SPY AI AGENT by Virtuals (USD)

ارزش SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SPY AI AGENT by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SPY AI AGENT by Virtuals را بررسی کنید!

SPYAI به ارزهای محلی

توکنومیکس SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

درک، توکنومیکس SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPYAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

امروز SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPYAI به واحد USD برابر است با 0.00008879 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPYAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPYAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00008879. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SPY AI AGENT by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار SPYAI برابر است با $ 86.45K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPYAI چقدر است؟
عرضه در گردش SPYAI برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPYAI چقدر بوده است؟
SPYAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00023634 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPYAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPYAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003335 USD رسید.
حجم معاملات SPYAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPYAI برابر است با -- USD.
آیا SPYAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPYAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPYAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:17:18 (UTC+8)

