قیمت امروز Sports Brackets

قیمت لحظه‌ ای Sports Brackets (BRACKETS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRACKETS به USD برابر با $ 0 برای هر BRACKETS می‌ باشد.

توکن Sports Brackets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 171,382 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.82M BRACKETS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRACKETS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRACKETS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.12% و در هفت روز اخیر به میزان -15.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 867.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Sports Brackets (BRACKETS)

ارزش بازار $ 171.38K$ 171.38K $ 171.38K حجم (24 ساعته) $ 867.15$ 867.15 $ 867.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 171.38K$ 171.38K $ 171.38K سرمایه در گردش 998.82M 998.82M 998.82M عرضه کل 998,820,670.4134818 998,820,670.4134818 998,820,670.4134818

ارزش بازار فعلی Sports Brackets برابر است با $ 171.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 867.15. عرضه در گردش BRACKETS برابر است با 998.82M، و عرضه کل آن 998820670.4134818 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 171.38K است.