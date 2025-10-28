قیمت لحظه‌ ای Splash Token امروز برابر است با 0.0004438 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLASH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLASH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Splash Token امروز برابر است با 0.0004438 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLASH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLASH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Splash Token

قیمت Splash Token (SPLASH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SPLASH به USD:

$0.0004438
$0.0004438$0.0004438
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Splash Token (SPLASH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Splash Token (SPLASH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0063972
$ 0.0063972$ 0.0063972

$ 0.00044358
$ 0.00044358$ 0.00044358

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Splash Token (SPLASH) برابر است با $0.0004438. در 24 ساعت گذشته، SPLASH در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPLASH برابر با $ 0.0063972 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00044358 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPLASH در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Splash Token (SPLASH)

$ 410.52K
$ 410.52K$ 410.52K

--
----

$ 443.81K
$ 443.81K$ 443.81K

925.00M
925.00M 925.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Splash Token برابر است با $ 410.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPLASH برابر است با 925.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 443.81K است.

تاریخچه قیمت Splash Token (SPLASH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Splash Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Splash Token به USD به میزان $ -0.0000283232 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Splash Token به USD به میزان $ -0.0000482752 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Splash Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000283232-6.38%
60 روز$ -0.0000482752-10.87%
90 روز$ 0--

Splash TokenSPLASH چیست

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Splash Token (USD)

ارزش Splash Token (SPLASH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Splash Token (SPLASH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Splash Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Splash Token را بررسی کنید!

SPLASH به ارزهای محلی

توکنومیکس Splash Token (SPLASH)

درک، توکنومیکس Splash Token (SPLASH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLASH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Splash Token (SPLASH)

امروز Splash Token (SPLASH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPLASH به واحد USD برابر است با 0.0004438 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPLASH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPLASH نسبت به USD برابر است با $ 0.0004438. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Splash Token چقدر است؟
ارزش بازار SPLASH برابر است با $ 410.52K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPLASH چقدر است؟
عرضه در گردش SPLASH برابر است با 925.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLASH چقدر بوده است؟
SPLASH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0063972 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPLASH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPLASH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00044358 USD رسید.
حجم معاملات SPLASH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLASH برابر است با -- USD.
آیا SPLASH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPLASH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLASH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:42 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

