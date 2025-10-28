Splash TokenSPLASH چیست

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings. The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms. $SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

توکنومیکس Splash Token (SPLASH)

درک، توکنومیکس Splash Token (SPLASH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLASH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Splash Token (SPLASH) امروز Splash Token (SPLASH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPLASH به واحد USD برابر است با 0.0004438 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPLASH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0004438 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPLASH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Splash Token چقدر است؟ ارزش بازار SPLASH برابر است با $ 410.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPLASH چقدر است؟ عرضه در گردش SPLASH برابر است با 925.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLASH چقدر بوده است؟ SPLASH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0063972 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPLASH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPLASH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00044358 USD رسید. حجم معاملات SPLASH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLASH برابر است با -- USD . آیا SPLASH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPLASH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLASH مراجعه کنید.

