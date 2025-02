SpecialMetalXSMETX چیست

SMETX is the real world asset token at the forefront of transforming the commodities market. With stability at its core, SMETX is backed by nickel wire (the most requested form in metal industries), ensuring a secure and reliable liquidity pool. As the worth of nickel steadily increases year by year, investors can trust in the resilience and growth potential of SMETX.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!