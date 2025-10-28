Speak VenturesSPEAK چیست

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks. Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

توکنومیکس Speak Ventures (SPEAK)

درک، توکنومیکس Speak Ventures (SPEAK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPEAK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Speak Ventures (SPEAK) امروز Speak Ventures (SPEAK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPEAK به واحد USD برابر است با 0.00001645 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPEAK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001645 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPEAK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Speak Ventures چقدر است؟ ارزش بازار SPEAK برابر است با $ 16.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPEAK چقدر است؟ عرضه در گردش SPEAK برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPEAK چقدر بوده است؟ SPEAK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00010866 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPEAK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPEAK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001056 USD رسید. حجم معاملات SPEAK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPEAK برابر است با -- USD . آیا SPEAK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPEAK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPEAK مراجعه کنید.

