Spatial ComputingCMPT چیست

Every 8 hours, fees generated from volume on uniswap v3 are collected and COMPUTE is called COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS COMPUTE claims fees, BUYS CMPT tokens from the market and BURNS them forever

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!