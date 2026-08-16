قیمت امروز Space Nation Oikos

قیمت لحظه‌ ای Space Nation Oikos (OIK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OIK به USD برابر با $ 0 برای هر OIK می‌ باشد.

توکن Space Nation Oikos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,288 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 346.75M OIK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OIK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158664 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OIK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +13.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Space Nation Oikos (OIK)

ارزش بازار $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.89K$ 98.89K $ 98.89K سرمایه در گردش 346.75M 346.75M 346.75M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Space Nation Oikos برابر است با $ 34.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OIK برابر است با 346.75M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.89K است.