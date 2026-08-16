قیمت امروز SP500 rStock

قیمت لحظه‌ ای SP500 rStock (SPYR) در حال حاضر برابر با $ 696.64 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPYR به USD برابر با $ 696.64 برای هر SPYR می‌ باشد.

توکن SP500 rStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 263,328 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 378.00 SPYR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPYR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 774.59 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 510.85 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPYR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.62 رسیده است.

اطلاعات بازار SP500 rStock (SPYR)

ارزش بازار $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K حجم (24 ساعته) $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K سرمایه در گردش 378.00 378.00 378.00 عرضه کل 377.998972921 377.998972921 377.998972921

ارزش بازار فعلی SP500 rStock برابر است با $ 263.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.62. عرضه در گردش SPYR برابر است با 378.00، و عرضه کل آن 377.998972921 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 263.33K است.